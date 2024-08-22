В семье известного украинского певца случилось горе

Украинский шоумен Юлик сообщил о горе в его семье.

Ушла из жизни мама его жены Екатерины – Диана Гайворонюк. Сердце тещи исполнителя остановилось в среду, 21 августа. Известно, что женщина боролась с тяжелой болезнью – онкологией. У тещи Юлика был рак груди. Именно это и послужило причиной ее внезапной смерти.

Теща Юлика / Фото: instagram.com/julikofficial

"С глубокой грустью и слезами на глазах сообщаю, что отошла в вечность моя любимая теща — Дианка! Это человек праздник, человек, который никогда не знал препятствий и шел вперед к своей цели! Вранье говорят, что теща и зять враждуют, для меня Дианка была примером женственности и мужества одновременно. К сожалению, тяжелая болезнь возобладала, однако она боролась, несмотря на трудности", — сообщил артист.

Теща Юлика жила во Львове и была известной среди местного населения, ведь работала во львовских медиа теле-радио ведущей. Прощание с Дианой Гайворонюк состоится в пятницу, 23 августа, в 12:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла. После этого женщину похоронят на Голосковском кладбище.

Теща Юлика / Фото: instagram.com/julikofficial

Напомним, ранее стало известно, что 18 августа в возрасте 88 лет умер легендарный французский актер Ален Делон. Недавно объявили, где и когда похоронят звезду кино.

Прощание с легендарным Аленом Делоном: подробности о дате и месте захоронения

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