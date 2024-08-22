Херсон частично остался без электричества: что известно

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Утром четверга, 22 августа, часть Херсона осталась без электроснабжения. Российские войска нанесли удары по городу.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По его словам, энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы возобновить электроснабжение.

Атаку на критическую инфраструктуру и перебои с электроснабжением подтвердил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Из-за обесточивания других важных объектов снизилось давление подачи воды, троллейбусные маршруты №8,9,11,12 сокращены до площади Несокрушимости. Специалисты изучают объем повреждений", — подчеркнул чиновник.

Напомним, в Украине в четверг, 22 августа, отключения света не прогнозируются. Впрочем, граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.

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