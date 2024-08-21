Отключение света: будут ли применяться ограничения 22 августа

Графики не будут действовать.

В четверг, 22 августа, отключения света не прогнозируются. Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В случае изменения ситуации, добавляют в компании, о мерах ограничения будет уведомлено дополнительно.

"Не включайте одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 24:00", – призвали в "Укрэнерго".

Ранее речь шла о том, что вскоре ожидается убыль. Вероятно, на следующей неделе удается избежать отключений электроэнергии.

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