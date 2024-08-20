Отключение света 20 августа: "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о графиках

Графики можно узнать на сайтах облэнерго и ДТЭК.

В Украине во вторник, 20 августа, будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди одновременно.

Об этом сообщили в НЭК " Укрэнерго " и ДТЭК.

По информации НЭК, с 16:00 до 17:00, а также с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. Между тем с 17:00 до 22:00 облэнерго будут применяться две очереди отключений одновременно

В другие часы отключений электроэнергии не будет. Кроме того, потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В ДТЭК отмечают, что отключения будут применяться с 16:00 и до конца суток — до 24:00

Детальнее о зонах отключений и графиках можно узнать на сайтах облэнерго и ДТЭК.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев встревожил заявлением о графиках осенью и зимой. Он отметил, что уже с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

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