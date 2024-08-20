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Відключення світла 20 серпня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла 20 серпня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

В Україні у вівторок, 20 серпня, будуть діяти графіки відключення світлаОбленерго задіюватимуть одну і дві черги одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

За інформацією НЕК, від 16:00 до 17:00, а також від 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Тим часом від 17:00 до 22:00 обленерго будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно 

Зазначається, що в інші години відключень електроенергії не буде. Окрім того, споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

В ДТЕК наголошують, що відключень будуть застосовуватись від 16:00 і до кінця доби - до 24:00

Детальніше про зони відключень і графіки можна дізнатися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев стривожив заявою про графіки восени і взимку. Він зауважив, що вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії повернуться. Адже споживання зросте майже на третину. 

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