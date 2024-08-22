Херсон частково залишився без електрики: що відомо

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Зранку четверга, 22 серпня, частина Херсон залишилася без електропостачання. Російські війська завдали ударів по місту.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

З його слів, енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби відновити електропостачання.

Атаку на критичну інфраструктуру та перебої з електропостачанням підтвердив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Через знеструмлення інших важливих об’єктів знизився тиск подачі води, тролейбусні маршрути №8,9,11,12 скорочені до площі Незламності. Спеціалісти вивчають обсяг пошкоджень", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 22 серпня, відключення світла не прогнозуються. Втім, громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

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