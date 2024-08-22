"Уменьшает провал на Курщине": Путин рискует разозлить российские элиты

Западные СМИ пишут, что диктатор пытается акцентировать внимание о наступлении ВСУ.
Замалчивание Владимиром Путиным потерь территорий и военных в Курщине может спасти российский режим от негативных последствий, однако накапливает риски в долгосрочной перспективе.
Об этом пишет издание Associated Press.
"С помощью административного аппарата и контролируемых медиа российский диктатор добился того, что вторжение Украины на территорию Курщины воспринимается скорее как стихийное бедствие – и к существенному росту недовольства со стороны населения или ухудшению контролируемости государства пока не приводит", — пишет информагентство.
Однако приближенным к Кремлю стало очевидно – недавние события свидетельствуют, что Россия, по сути, не способна защитить свою территорию. Армия может опозориться при выполнении достаточно простой для такой мощи задачи – защиты приграничных территорий.
"Россия становится все менее безопасной ― а то, что часть Курщины оккупирована и эта территория постепенно расширяется, означает, что события развиваются в каком-то совсем не лучшем для россиян направлении", — отмечают журналисты.
Следовательно, стабильность является только видимостью, а недовольство среди влиятельных бизнесменов или политиков только растет. Об этом свидетельствуют антивоенные заявления, например, Олега Дерипаски – одного из приближенных к власти бизнесменов, ранее не позволявшего себе подобного.
"Впрочем, зачищенное политическое поле приводит к тому, что лучше Путина вариантов влиятельным россиянам найти сложно ― поэтому делать ставку сейчас им просто не на кого", — говорится в статье.
Что известно о наступлении ВСУ на Курщину
Операция ВСУ в Курской области продолжается третью неделю и Россия начала перебрасывать свои войска с фронта в Украине для защиты региона. Эту информацию подтвердил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.
Пентагон ведет обсуждение с Украиной относительно долгосрочных целей ее наступления в Курской области, сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что операция показывает изобретательность и боевые успехи украинских сил.
В то же время глава Кремля оказался перед дилеммой укрепления обороны в Курской области, что меняет его планы о дальнейшем ведении боевых действий в Украине.
По данным СМИ, Путин отдал приказ освободить Курскую область до октября.
Издание The Washington Post сообщило, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. Якобы уже в этом месяце Киев и Москва должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
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