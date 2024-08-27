Зеленський відповів, чи готовий обміняти території на угоду про мир

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує від США дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий обміняти території на угоду про мир з РФ.

Про це український президент заявив під час пресконференції 27 серпня.

"Я не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів. Це перше. Це складно, дійсно. Бо це рішення залежитиме від підтримки наших колег. Сподіваюся, вони працюватимуть далі і швидше", – наголосив він.

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Зеленський зазначив, що F-16, дійсно, дуже добрий результат. "Але в рамках цієї величезної ракетної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. Дякую партнерам, що надали нам ці F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато і треба тренувати ще пілотів", – додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує від США дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії.

"У нас є пропозиція до США. Це, власне, залежить від їхнього дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії – ред.). Вони мають позитивно і реально на це дивитися. Бо ми говоримо про наші території, не про американські", – сказав президент.

Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги, але вказав на важливий нюанс.

"Щодо нового пакету, я дуже вдячний, я спілкувався з президентом Байденом. Він оголосив про цей новий пакет, дякую. Тут є невелика проблема в тому, що цей пакет ми маємо отримати вже після Байдена. Ми маленькі, і є великі боси у світі, на цій планеті. Ми маленькі, але ми маємо бути хоробрими у нашій боротьбі проти російських атак. Це те, що нам потрібно, будь-які рішення приводити сюди, привозити в Україну", – підсумував він.

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Нагадаємо, українська влада планує представити США детальний список цілей в Росії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї. Це є останньою спробою переконати адміністрацію США в необхідності зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.

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