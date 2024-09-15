Іванна Онуфрійчук вперше без 3-місячного сина вирушила на відпочинок з чоловіком: "Лише вдвох"

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук показалася на відпочинку з чоловіком-іноземцем Алмазом.

Так, батьки залишили 3-місячного сина Адама разом з бабусями й наважилися вперше побути наодинці. Компанію їм склали найближчі друзі. Разом вони орендували яхту та насолодилися мальовничими пейзажами берегів Сардинії в Італії й поплавали у морі. За словами Іванни, відтепер такі миті ціняться набагато більше. Тож, Онуфрійчук з чоловіком наробила спільних фото на згадку й поділилася ними у фотоблогу.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Можливість побути лише вдвох або в компанії з друзями для нас як молодих батьків тепер розкіш. Уперше за довгий час ми відпочивали без синочка. Тепер можемо з коханим вийти кудись без Адамчика і не хвилюватися, бо він у надійних руках. Просто спілкувались з друзями, були з чоловіком поряд, обіймались, сміялись і ні про що не хвилювались. Якщо раніше це було наше звичне життя, то зараз ми розуміємо цінність таких простих моментів", - поділилася враженнями ведуча.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показала свою 6-місячну донечку й зізналася, що вона зробила вперше в житті.

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