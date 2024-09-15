Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Хлопці сидять, сходять з розуму”: військовий, який вийшов з російського полону, розповів про стан побратимів

“Хлопці сидять, сходять з розуму”: військовий, який вийшов з російського полону, розповів про стан побратимів

Віталій Голубков / Фото: ТСН.ua

Чому важливо завжди говорити про полонених

Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков на позивний “Малий” потрапив у російський полон у 20-річному віці і зміг пережити 28 місяців знущань.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він пояснив, чому українцям важливо завжди говорити про полонених.

“Щоб про них не забували. Тому що хлопці сидять, сходять з розуму. Щоб ці обміни були, щоб цей рух йшов. Бо для хлопців це зараз така мотивація. Знаєте, як там радіють, коли обміни відбуваються. У них надія з’являється. А коли півроку-рік обміну немає, там морально всі поламані ходять. Тому треба про це говорити, цю тему піднімати, щоб люди пам’ятали, що там сидить ще дуже багато хлопців, які багато що зробили”, — розповів військовий. 

Нагадаємо, Віталій Голубков розповів про реальність, яку доводиться переживати українським солдатам у полоні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ЛЮДИ в бараке ГОРЕЛИ! Пацаны СТОНАЛИ!” Відверте інтерв’ю очевидця теракту в Оленівці

Читайте також:

Зеленський про звірячі удари по Харкову та підтоплення на Одещині

Зеленський про звірячі удари по Харкову та підтоплення на Одещині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація