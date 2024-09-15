“Хлопці сидять, сходять з розуму”: військовий, який вийшов з російського полону, розповів про стан побратимів

Чому важливо завжди говорити про полонених
Військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Голубков на позивний “Малий” потрапив у російський полон у 20-річному віці і зміг пережити 28 місяців знущань.
В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він пояснив, чому українцям важливо завжди говорити про полонених.
“Щоб про них не забували. Тому що хлопці сидять, сходять з розуму. Щоб ці обміни були, щоб цей рух йшов. Бо для хлопців це зараз така мотивація. Знаєте, як там радіють, коли обміни відбуваються. У них надія з’являється. А коли півроку-рік обміну немає, там морально всі поламані ходять. Тому треба про це говорити, цю тему піднімати, щоб люди пам’ятали, що там сидить ще дуже багато хлопців, які багато що зробили”, — розповів військовий.
Нагадаємо, Віталій Голубков розповів про реальність, яку доводиться переживати українським солдатам у полоні.
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