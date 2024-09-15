Бывший украинский нардеп стал сенатором в России

Бывший депутат-регионал украинского парламента Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области страны-агрессора России.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал еще 12 сентября.

Заметим, что Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады с 1998 года. Он известен тем, что публиковал так называемые "пленки Деркача", дискредитировавшие Украину и Демократическую партию США.

С началом полномасштабного вторжения РФ сбежал из Украины. В июне 2022-го экс-депутат был обвинен в работе на российскую разведку. Он должен был помочь оккупантов максимально быстро захватить власть в Украине. По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов. В январе прошлого года президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада — мандата.

Как сообщалось, в Украине осудили 7 коллаборантов, добровольно работающих на РФ, среди которых предатель Владимир Сальдо и жена Павла Губарева — Екатерина. Обвиняемые признаны виновными в разграблении и захвате имущества "Укрпочты" на территории Херсонщины.

Предатель Сальдо и жена Губарева получили приговор! В Одессе состоялся суд над коллаборантами

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