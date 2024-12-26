Працював на блокпостах окупантів: поплічник РФ отримав тюремний строк

Йому присудили 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

25-річного жителя Миколаївщини засуджено до 11 років тюрми за допомогу російським загарбникам під час боїв за Миколаїв.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час боїв за Миколаїв 25-річний чоловік добровільно працював на блокпостах ворога. Озброєний автоматом, він зупиняв авто, погрожував зброєю та змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу.

"Потім зловмисник під виглядом "перевірки" відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. У більшості потерпілих це майно тут же "конфісковували", - йдеться в повідомленні.

Після цього зрадник погрожував людям автоматом, намагаючись змусити їх залишитися на тимчасово окупованій території Миколаївщини та співпрацювати з окупантами. Більшість постраждалих просто відправляли назад, але вони поверталися вже без свого майна.

Після звільнення району українськими силами поплічник РФ спробував сховатися, але його знайшли та затримали. Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору та присудив 11 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили 6 зрадників, які воювали на боці Росії.

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