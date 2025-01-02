Передбачення Ванги на 2025 рік: що буде з Україною

Передбачення Ванги про війну не були точними – вона однозначно бачила конфлікт в Україні, але вважала, що війна триватиме не довше, ніж два роки.

Масовий голод і природні катаклізми! Відома ясновидиця Ванга зробила передбачення на 2025 рік, що вражає. За її словами, в одній із дуже розвинених країн багато людей залишаться без домівок. Водночас для України цей рік може стати вирішальним.

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Передбачення Ванги

Відома болгарська ясновидиця Ванга багато говорила про те, що станеться в майбутньому. Згідно з її пророцтвами, США зіткнуться з серйозною економічною кризою – жити в кредит уже не вдасться. Через це багато людей залишаться без домівок, їм доведеться виїжджати до інших країн. Також Ванга передбачила, що на економічній кризі все не зупиниться:

"Практично одночасно з економічною кризою катаклізми почнуться і в природі – в Тихий океан впаде величезний астероїд або під водою станеться землетрус. Через це частина Америки піде під воду".

Глобальне потепління і відсутність води

Всі передбачення Ванги рано чи пізно "впираються" в ризик екологічної катастрофи, пов'язаної з глобальним потеплінням. Через це частіше відбуватимуться землетруси, повені, виверження вулканів та інші природні катастрофи, до яких людство ще не готове. До 2030 року почне не вистачати питної води, через що розпочнуться масовий голод і війни за ресурси.

Китай стане наддержавою, а Європа розпадеться?

А ще болгарська ясновидиця говорила, що Китай випередить США у військовій та економічній могутності, а його партнерство з лідерами світу призведе до змін на карті – одні держави припинять існувати, в інших зміняться кордони. Цікаво, що світова криза торкнеться Європи – Ванга передбачала навіть розпад Європейського Союзу:

"Причиною цього будуть військові конфлікти всередині між країнами, а також різні політичні, економічні та релігійні стратегії. Як результат, з Європи люди тікатимуть від безробіття, але в пошуках більш стабільних і сприятливих умов для життя".

Позитивні передбачення

Пророцтва Ванги на 2025 рік були не лише про погане, а й про хороше. Провидиця вважала, що саме до цього часу науковці навчаться лікувати багато захворювань, як-от рак чи хвороба Альцгеймера. Також крок уперед зроблять і нанотехнології, що дасть змогу вивести штучний інтелект на новий рівень. Це дозволить вирішити завдання, які зараз здаються неймовірно складними для людства.

Коли кінець війни в Україні?

Передбачення Ванги про війну не були точними – вона однозначно бачила конфлікт в Україні, але вважала, що війна триватиме не довше, ніж два роки. Це означає, що до кінця 2024 року все мало закінчитися. До того ж багато біографів ясновидиці згадують фразу "коли на трон зійде Восьмий" – її Ванга казала, якщо в неї запитували, коли закінчиться війна. Хто такий цей "восьмий" – досі невідомо, найімовірніше, сенс пророцтва ми зрозуміємо вже після його здійснення.

Однак інші провидці кажуть, що саме цей рік для України стане вирішальним. Індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали "Нострадамусом", сказав, що війна РФ проти України може закінчиться вже 2025 року в межах від травня до жовтня, пише Daily Star. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення.

За його прогнозом, війна на морі стане "однією з найгарячіших точок війни в усьому світі".

Що чекає на українців?

Що чекає на українців найближчим часом? У Мережі – сотні прогнозів від мольфарів, астрологів і провидців. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області найближчими місяцями почне щільно обстрілювати Росія, а також відповів на запитання, чи використає Путін "ядерку". За його словами, рашисти щільно атакуватимуть південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема в Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей треба бути готовими до можливої евакуації. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

"Ядерці" бути?

А от ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою.

Гучне пророцтво для Росії

А от що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом? У Мережі є безліч прогнозів – від мольфарів до екстрасенсів. Утім, провідниця у вищі виміри Ая дійсно ошелешила передбаченням. За її словами, в майбутньому плями під назвою "Росія" на карті не буде, а Путін зникне. Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Своєю чергою тарологиня Яна Пасинкова також зробила гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля.

Плани Кремля

Також тарологиня передбачила плани Кремля у війни проти України.

Водночас провідниця у вищі виміри Ая переконана, що зовсім скоро на Україну чекає період розквіту. Вона вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще.

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Передбачення Ванги на 2025 рік! Що буде з Україною?

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