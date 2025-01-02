Астролог відповів, чи стане 2025 рік переможним для України

Астрологічні прогнози вказують на можливе завершення війни для України у 2025 році, пов’язане з унікальним планетарним впливом.

Про це розповів астролог Влад Росс для TSN.UA.

Він пояснив, що унікальне розташування планет, зокрема Юпітера, Меркурія та Венери, сприятиме позитивним змінам.

"Ось буквально пізнього літа на початку осені точка життя наближається до переможного Юпітера. Юпітер це планета щастя, успіху, життя, з'єднається ще й з Меркурієм. А далі, вже до кінця року з Венери. Тобто кінець року це щось буде неймовірне для нашої країни", - зазначив Росс.

За словами астролога, це може означити вливання інвестицій у відновлення України. Водночас він зазначив, що в разі, якщо російський диктатор Володимир Путін чинитиме опір "його зрештою відправлять на той світ".

Росс зауважив, що цифра 9, отримана шляхом складання чисел 2025 року, символізує завершення.

"Дев'ятка, з одного боку, це нумерологія пов'язана з Марсом, це вирішення всіх конфліктів. Марс планета війни, а з іншого погляду це Нептун. Це дійсно ті можливості, вниз послані з небес, які літають над нами", - заявив Росс.

Він підкреслив, що 2025 рік є найкращим для "завершення війни остаточно і безповоротно".

"Цей рік закінчиться у нас 16 лютого 2026 року. Рік Змії, він саме тоді закінчиться. І якщо у нас Сатурн перейде зодіакального знаку 25 травня 2025 року, де може бути покладено початок кінця цієї війни. Якщо вона зовсім не закінчиться і будуть якісь ще хитросплетіння, то точно закінчиться, коли вдруге увійде Сатурн. в зодіакальний знак Овна - це 16 лютого 2026 року. У будь-якому разі це стосуватиметься року Змії і рік Змії простягнеться до лютого 2026 року", - віщує астролог.

За прогнозом Росса, процес охолодження конфлікту почнеться з 25 травня 2025 року, коли Сатурн увійде в знак Овна, що символізує замороження війни. Однак остаточне завершення конфлікту, очікується до 16 лютого 2026 року, коли Сатурн остаточно увійде в Овна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ядерний удар, членство в НАТО та президентські вибори: що чекає на Україну у 2025? Влад Росс".

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