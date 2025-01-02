Ракетно-дроновий терор 2025 року: астролог зробив сенсаційний прогноз

Астролог віщує, що Україна отримає лазерну зброю, за допомогою якої ефективно збиватиме "Шахеди".

Відомий астролог Влад Росс прогнозує, що 2025 року припиниться терор з російськими атаками по Україні, адже держава отримає новітню зброю.

Про це Влад Росс розповів для TSN.UA.

Астролог запевнив, що терор з обстрілами України 2025 року припиниться. Все завдяки лазерній зброї.

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"А ось цього не буде, дорогі друзі. Від початку року у нас з’явиться та зброя, про яку завжди говорив Залужний. Тобто ми вже будемо на практиці її виробляти. Будемо збивати все абсолютно, що на нас летить. Це лазерна зброя. Використання лазерної зброї – це один промінь коштує 5-10 центів, ну максимум 20, ну 50 центів – за 50 центів ми збиватимемо "Шахеди", які коштуватимуть до 50 тисяч доларів", – розповів Росс.

Він наголосив, що від лазерної зброї просто немає жодного порятунку.

"Шахеди" просто припинять літати 2025 року. Це каже і про те, що скоро буде й компанія роїв дронів летіти на рашистів", – віщує астролог.

Він також прогнозує, що партнери України з НАТО розпочнуть передавати державі такі дрони, які є абсолютним ноу-хау.

"Це абсолютно нові технології, пов’язані з приходом Плутона Водолія. Це сталося буквально в листопаді. Вже остаточно й безповоротно розвиватимуть усю цю можливість нашої перемоги нові технології", – розповів Росс.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

До слова, ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", віщує, що 2025 року Україна може укласти мирну угоду.

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