Яким 2025 рік буде для України: прогнози магів та мольфарів

Мольфари активно прогнозують, яким буде 2025 рік для України.

Змія, яка є символом 2025 року, спокійна, врівноважена та мудра істота, яка не любить зайвих рухів. Вона буде робити так, щоб усе було небуремним, а навпаки — заспокоїлося. Виходи з різних ситуацій знаходитимуться.

Яким буде 2025 рік для українців — у сюжеті ICTV розповідають мольфарі та маги.

Що чекає на Україну

"Туз жезлів - це неймовірна сила. В нашому житті дуже багато буде змін і сама карта несе дуже багато сили", — каже мольфар Максим Гордєєв

Наступного року Україна буде отримувати багато зброї.

"Ця карта може символізувати зброю, дуже серйозно зброю, яка дійсно може змінити хід подій в Україні й навіть налякати Росію", — стверджує мольфар.

Зауважимо, що напередодні у США заявили про наміри передати Україні тисяч ракет і сотні тисяч снарядів до кінця каденції Байдена. А от які стосунки будуть в України із новоспеченим президентом Трампом?

"Він поганий буде лише для своєї країни. Для України ця трансформація відбудеться дуже в гарний бік", — говорить Гордєєв.

За словами Гордєєва, для Путіна рік змії несе зміни. Він живим побачить, як Україна перемагає.

Крім того, 2025 рік стане кардинально вирішальним не лише через вплив змії, а й через парад планет Нептуна Плутона та Урану.

"Дуже багато диктаторів, починаючи від Путіна і до інших, мають або померти природним шляхом, або бути скинутими. Тому що буде унікальна астрологічного ситуація — з’єднання Нептуну із Сатурном", — зауважив Мехеда.

Раніше історія вже бачила такі приклади.

Яким є майбутнє Росії

Сумнівів у тому, що Росія має розколотися, у мольфарів немає.

"Розпад Росії — це неминуче", каже Ігор Мехеда, керівник Міжнародної філософської школи.

На думку мага Євгенія Поолякова, падіння і розлад вже починаються, і 2025-2026 послугують серйозним прискоренням.

Чи наважиться диктатор на ядерну війну

Найімовірніше, кремлівський диктатор не наважиться на застосування ядерної зброї. Робитиметься усе, щоб такої війни не сталося. За 6 місяців будуть якісь дуже гарні новини.

"Ні, "ядерки" не буде", — запевнив Мехеда.

Анонсували мольфарі й зміни у владі України. Туди приходитимуть нові люди, буде енергетична "різня".

"Десь із травня починаються різноманітні можливості для розвитку, досягнень", — констатував Поляков.

До влади прийдуть переможці, акцентує Гордєєв, і, найімовірніше, вони будуть пов’язані з війною.

Чи закінчиться війна 2025 року

Щодо питання можливості завершення війни 2025 року, прогнози дуже стримані.

"Ймовірність того, що війна закінчиться, дуже низька. Але те, що початок вже близиться, я відчуваю 100%", — припустив Гордєєв.

Це буде рік великих дипломатичних ігор.

"Гаряча фаза війни цього року закінчиться. Боятися всяких "орешків" (ракетний комплекс "Орешнік" — ред.) не варто", — відзначила мольфарка Магдалена Мочіовськи.

Так, 2025 рік маги та мольфари вже охрестили так званим "початком кінця".

"Час зламу епох. Почнеться нова ера в житті людства, проблеми почнуть вирішуватися. Тобто домовиться світ для того, щоб допомогти Україні завершити війну — з усіма нашими інтересами", — запевняє Мехеда.

Прокоментували вони й питання Криму та окупованих територій залишається відкритим.

"Влада там паде. Дуже обережне повернення Криму. Як він від нас пішов дуже скрупульозно дуже швидко, так він може й повернутися до нас — не через силу, а через якісь маніпуляції", — каже Гордєєв.

Мочіовськи переконана: до складу України буде повернуто і Крим, і ТОТ. Як висновок, очевидно, що загалом рік має бути прихильним для українців.

"Змійка нам готує дуже багато сюрпризів й подарунків. З життя буде зникати дуже багато непотрібних людей. Несеться якась така хвиля цунамі, яка знищить все непотрібне з нашого шляху. Тому я скажу, що для України рік буде неймовірним. Побачите", — заінтригував Гордєєв.

Також Поляков додає, що змія не лише мудра, а й хитра. Вона дуже любить тих, хто матеріально сфокусований.

Хоче заробити грошей, отримати землю, певні права, статуси, влив, владу. Але вони можуть виявитись хибними, ілюзорними", — зазначає він.

Звісно ж, вірити у приємні прогнози хочеться усім, але пам'ятайте: усе передовсім залежить від нас самих.

Раніше йшлося про те, що наступний — 2025 — рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. І хоч за китайським календарем вона вступить у свої права лише 29 січня, зустрічати господарку року ми за традицією будемо вже у святкову ніч. Загалом, саме час дізнатися, як це робити, щоб не гнівити, а навпаки потішити Змію.

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