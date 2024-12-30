Каким 2025 год будет для Украины: прогнозы магов и мольфаров

Мольфары активно прогнозируют, каким будет 2025 год для Украины.

Змея, которая является символом 2025 года, спокойное, уравновешенное и мудрое существо, не любящее лишних движений.

Каким будет 2025 год для украинцев – в сюжете ICTV рассказывают мольфары и маги.

Что ждет Украину

"Туз жезлов — это невероятная сила. В нашей жизни очень многое будет изменений и сама карта несет очень много силы", — говорит мольфар Максим Гордеев.

В следующем году Украина будет получать много оружия.

"Эта карта может символизировать оружие, очень серьезное оружие, которое действительно может изменить ход событий в Украине и даже напугать Россию", — утверждает мольфар.

Заметим, что накануне в США заявили о намерениях передать Украине тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до конца каденции Байдена. А вот какие отношения будут у Украины с новоиспеченным президентом Трампом?

"Он плох будет только для своей страны. Для Украины эта трансформация произойдет очень в хорошую сторону", — говорит Гордеев.

По словам Гордеева, для Путина год змеи несет перемены. Он жив увидит, как Украина побеждает.

Кроме того, 2025 год станет кардинально решающим не только из-за влияния змеи, но и из-за парада планет Нептуна Плутона и Урана.

"Очень многие диктаторы, начиная от Путина и до других, должны либо умереть естественным путем, либо быть свергнуты. Потому что будет уникальная астрологическая ситуация — соединение Нептуна с Сатурном", — заметил Мехеда.

Раньше история уже видела такие примеры.

Каково будущее России

Сомнений в том, что Россия должна расколоться, у мольфаров нет.

"Распад России — это неизбежно", говорит Игорь Мехеда, руководитель Международной философской школы.

По мнению мага Евгения Поолякова, падения и расстройства уже начинаются, и 2025-2026 послужат серьезным ускорением.

Решится ли диктатор на ядерную войну

Скорее всего, кремлевский диктатор не решится на применение ядерного оружия. Делается все, чтобы такой войны не произошло.

"Нет, "ядерки" не будет", — заверил Мехеда.

Анонсировали мольфары и изменения во власти Украины. Туда будут приходить новые люди, будет энергетическая "разница".

"Где-то с мая начинаются разные возможности для развития, достижений", — констатировал Поляков.

К власти придут победители, акцентирует Гордеев, и, вероятнее всего, они будут связаны с войной.

Закончится ли война 2025 года

Что касается вопроса возможности завершения войны 2025 года, прогнозы очень сдержанны.

"Вероятность того, что война закончится, очень низкая. Но то, что начало уже близится, я чувствую 100%", — предположил Гордеев.

Это будет год больших дипломатических игр.

"Горячая фаза войны в этом году закончится. Бояться всяких "орешков" (ракетный комплекс "Орешник" — ред.) не стоит", — отметила мольфарка Магдалена Мочиовски.

Так, 2025 год маги и мольфары уже окрестили так называемым "началом конца".

"Время излома эпох. Начнется новая эра в жизни человечества, проблемы начнут решаться. То есть договорится мир для того, чтобы помочь Украине завершить войну — со всеми нашими интересами", — уверяет Мехеда.

Прокомментировали они и вопросы Крыма и оккупированных территорий, которые остаются открытыми.

"Власть там уйдет. Очень осторожное возвращение Крыма. Как он от нас ушел очень скрупулезно очень быстро, так он может и вернуться к нам — не через силу, а через какие-то манипуляции", — говорит Гордеев.

Мочевски убеждена: в состав Украины будет возвращен и Крым, и ТОТ.

"Змейка нам готовит очень много сюрпризов и подарков. Из жизни будет исчезать очень много ненужных людей. .

Также Поляков добавляет, что змея не только мудра, но и хитра. Она очень любит тех, кто материально сфокусирован.

Хочет заработать денег, получить землю, определенные права, статусы, влияние, власть. Но они могут оказаться ложными, иллюзорными", — отмечает он.

Конечно, верить в приятные прогнозы хочется всем, но помните: все зависит от нас самих.

Раньше речь шла о том, что следующий — 2025 — год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. узнать , как это делать, чтобы не гневить, а наоборот порадовать Змею.

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