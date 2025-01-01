Курс валют на 1 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 1 января. В первый день года доллар и злотый немного потеряли в цене. Тем временем евро уменьшился на 24 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,02 (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,68 (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,21 (-6 коп.)
Как сообщалось, НБУ снова повысил курс доллара по отношению к гривне. В последние дни года американская валюта обновила исторический максимум – официальный курс впервые пересек уровень 42 гривны за доллар.
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