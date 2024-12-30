Курс доллара впервые превысил 42 грн: упадет ли цена на валюту после праздников

Экономист считает, что ожидать значительного падения курса доллара после праздников не стоит.
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. В последние дни года американская валюта обновила исторический максимум – официальный курс впервые пересек уровень 42 гривны за доллар.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
За год курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.
Экономист Олег Устенко в эфире Вечер. Live рассказал, что ожидать значительного падения курса доллара после праздников не стоит.
По его словам, основными факторами остаются дефицит торгового баланса, слабые прямые иностранные инвестиции и высокий импорт.
"С положительного, я бы отметил, что у нас есть большие резервы Нацбанка, которые составляют почти $39,9 млрд и покрывают импорт на 6 месяцев. В следующем бюджете заложен курс за пределами 42 грн. Я был бы удивлен, если бы резервы расходовались для снижение курса", – говорит Устенко.
Евро, по мнению экономиста, может опуститься в паритет с долларом из-за общемировых трендов.
Ранее сообщалось, что НБУ продал рекордный объем валюты, чтобы поддержать гривну.
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