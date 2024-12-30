США предоставит Украине 15 миллиардов долларов

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 15 млрд долларов, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые будут направлены на социальные и гуманитарные расходы", — сообщил глава правительства.

Премьер поблагодарил партнеров за помощь.

Напомним, бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что США должны предоставить Украине аналог "Железного купола". По его словам, главная задача – четко дать понять Москве готовность США применить военную силу.

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