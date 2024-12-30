США нададуть Україні 15 мільярдів доларів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - повідомив очільник уряду.

Прем'єр подякував партнерам за допомогу.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США Леон Панетта заявив, що США повинні надати Україні аналог Залізного купола. За його словами, головне завдання — чітко дати зрозуміти Москві готовність США застосувати військову силу.

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