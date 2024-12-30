Агресорка Російська Федерації цинічно заявляє, мовляв, наразі немає жодних передумов для завершення розпочатої війни в Україні.

Про це заявив прессекретар російського "фюрера" Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Передумов для завершення українського конфлікту (так РФ називає війну - Ред.) чи будь-якої його фази зараз немає", - висловився він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про участь Росії у Саміті миру. Зокрема, російський міністр каже, що Москві не підходить жоден формат.

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