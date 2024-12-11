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Швидкий, смачний салат з кальмарами "На морському дні" - гідна заміна "Оселедця під шубою"

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
230
Час на прочитання
1 хв
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Швидкий, смачний салат з кальмарами "На морському дні" - гідна заміна "Оселедця під шубою"

Салат з кальмарів

Готуємо смачний салат з кальмарів та буряку

Різдво та Новий рік на носі, господині в пошуках рецептів, якими можна здивувати гостей та близьких. Традиційними салатами "Оселедець під шубою" та "Олів'є" вже нікого не здивуєш, пропонуємо рецепт салату, який чудово впишеться в святковий стіл.  

Рецепт салату "На морському дні" 

  • 2 буряки;

  • 3 яйця;

  • 2 моркви;

  • 2 зубчики часнику;

  • 3 тушки кальмарів;

  • сіль на смак

  • майонез на смак.

Приготування салату

  • Буряк, яйця та моркву відварюємо, коли вони повністю остигнуть, чистимо і натираємо на терці

  • Кальмари ошпарюємо окропом, чистимо хорди, плівки та начинки. Відварюємо тушки в окропі 2-5 хвилин, за цей час вони встигнуть приготуватися, але ще не встигнуть стати твердими.

  • Кальмари дрібно нарізаємо, додаємо товчений часник та невелику кількість майонезу. 

  • Викладаємо шари подібним чином як для "Оселедця під шубою".  Першим шаром викладаємо моркву, солимо, промазуємо майонезом, потім шар кальмарів, далі - яєць. Останнім шаром викладаємо буряк, добре промазуємо майонезом. 

  • Салат трошки утрамбовуємо та виставляємо на холод.

Салат з кальмарів / ©
Салат з кальмарів

За бажанням салат можна прикрасити ялинкою з укропу, зерен гранату, кусочків моркви та інших продуктів.

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