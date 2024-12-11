Швидкий, смачний салат з кальмарами "На морському дні" - гідна заміна "Оселедця під шубою"

Готуємо смачний салат з кальмарів та буряку
Різдво та Новий рік на носі, господині в пошуках рецептів, якими можна здивувати гостей та близьких. Традиційними салатами "Оселедець під шубою" та "Олів'є" вже нікого не здивуєш, пропонуємо рецепт салату, який чудово впишеться в святковий стіл.
Рецепт салату "На морському дні"
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2 буряки;
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3 яйця;
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2 моркви;
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2 зубчики часнику;
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3 тушки кальмарів;
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сіль на смак
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майонез на смак.
Приготування салату
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Буряк, яйця та моркву відварюємо, коли вони повністю остигнуть, чистимо і натираємо на терці
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Кальмари ошпарюємо окропом, чистимо хорди, плівки та начинки. Відварюємо тушки в окропі 2-5 хвилин, за цей час вони встигнуть приготуватися, але ще не встигнуть стати твердими.
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Кальмари дрібно нарізаємо, додаємо товчений часник та невелику кількість майонезу.
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Викладаємо шари подібним чином як для "Оселедця під шубою". Першим шаром викладаємо моркву, солимо, промазуємо майонезом, потім шар кальмарів, далі - яєць. Останнім шаром викладаємо буряк, добре промазуємо майонезом.
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Салат трошки утрамбовуємо та виставляємо на холод.
За бажанням салат можна прикрасити ялинкою з укропу, зерен гранату, кусочків моркви та інших продуктів.
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