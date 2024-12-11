Швидкий, смачний салат з кальмарами "На морському дні" - гідна заміна "Оселедця під шубою"

Різдво та Новий рік на носі, господині в пошуках рецептів, якими можна здивувати гостей та близьких. Традиційними салатами "Оселедець під шубою" та "Олів'є" вже нікого не здивуєш, пропонуємо рецепт салату, який чудово впишеться в святковий стіл.

Рецепт салату "На морському дні"

2 буряки;

3 яйця;

2 моркви;

2 зубчики часнику;

3 тушки кальмарів;

сіль на смак

майонез на смак.

Приготування салату

Буряк, яйця та моркву відварюємо, коли вони повністю остигнуть, чистимо і натираємо на терці

Кальмари ошпарюємо окропом, чистимо хорди, плівки та начинки. Відварюємо тушки в окропі 2-5 хвилин, за цей час вони встигнуть приготуватися, але ще не встигнуть стати твердими.

Кальмари дрібно нарізаємо, додаємо товчений часник та невелику кількість майонезу.

Викладаємо шари подібним чином як для "Оселедця під шубою". Першим шаром викладаємо моркву, солимо, промазуємо майонезом, потім шар кальмарів, далі - яєць. Останнім шаром викладаємо буряк, добре промазуємо майонезом.

Салат трошки утрамбовуємо та виставляємо на холод.

Салат з кальмарів

За бажанням салат можна прикрасити ялинкою з укропу, зерен гранату, кусочків моркви та інших продуктів.

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