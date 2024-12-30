На острові в Океанії абориген носить український тризуб та знає про війну – відео

Крім аксесуара на ньому були лише чохол на пенісі, намисто і корона з пір'ям.
В Океанії абориген здивував своїм аксесуаром – браслетом із гербом України.
Про це розповіла тревелблогерка Марина Гранкіна на своїй сторінці в Instagram.
Вона зустрілася із племенем нахваль, яке живе на острові Танна, що у країні Вануату. У одного із чоловіків, якого звати Якель, вона побачила браслет із тризубом. До слова, крім аксесуара на ньому були лише чохол на пенісі, намисто і корона з пір'ям.
"Коли з аксесуарів у тебе браслет із українським тризубом і чохол на пеніс. Чоловік із племені Якель носить браслет із тризубом. У племені нас запитували, чи триває ще війна з Росією", - написала Марина.
У коментарях під дописом підписники блогерки поділилися, що приголомшені побаченим:
- Очманіти!
- Шок
- Головне – що чохол у бойовому стані
- Цікаво, що люди, живучи в племені, цікавляться, чи триває війна, і це зрозуміло, вони ж живуть в племені. Смішно те, що люди у високорозвинених країнах запитують те саме
- Може, це Діма Комаров подарував?
- Значить наші мандрівники там в повазі!!!
- Емпатія і цивілізація виявляється ніяк не взаємозалежні
Нагадаємо, на відомому курорті в Єгипті акула напала на туристів. У результаті нападу один турист загинув, ще один - отримав поранення.
Читайте також: