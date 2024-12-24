На Ейфелевій вежі спалахнула пожежа: що сталося

Було евакуйовано близько 1200 осіб.
У Парижі спалахнула пожежа на одній із найвідоміших пам'яток світу – Ейфелевій вежі.
Про це повідомило видання Bild.
Вогонь виник у ліфтовій шахті між першим і другим поверхами, через що понад 1200 осіб було евакуйовано. На місці працювали рятувальники, яким спочатку було складно дістатися до джерела загоряння. Причиною пожежі названо перегрів кабелю в ліфтовому механізмі. Вогонь вдалося взяти під контроль, і його вже загасили.
"Евакуювали близько 1200 осіб. Повідомляється, що причиною полум'я пожежники назвали перегрів кабелю", - журналіст газети "Бульвар Вольтера".
На час ліквідації надзвичайної ситуації доступ до пам’ятки було обмежено, а прилеглі території перекрито.
Нагадаємо, у Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері
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