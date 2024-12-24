Україна отримала транш у розмірі 1 мільярда доларів: на що підуть кошти

Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки країни та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Україна отримала транш розміром в 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з повідомленням, транш надійшов під гарантії урядів обох країн у рамках програми DPL (Development Policy Loan) Світового банку.

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"Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

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