Україна отримала мільярдний транш від МВФ: на що підуть кошти

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.

Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Куди спрямують гроші

Шмигаль наголосив, що кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

"Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни", – зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше стало відомо, що Україна отримає транш МВФ на суму 1,1 млрд доларів. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

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