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Україна отримає черговий транш МВФ: Шмигаль розкрив суму

Україна отримає черговий транш МВФ: Шмигаль розкрив суму

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

Україна отримає транш МВФ на суму $1,1 млрд – виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль у Telegram.

Таким чином сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії становитиме близько $9,8 мільярда.

"Дякую команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що позиція України щодо можливості продовжити транзит російського газу до Європи залишилася незмінною. Його буде припинено о 7 годині ранку 1 січня 2025 року.

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