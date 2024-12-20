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Украина получит очередной транш МВФ: Шмыгаль раскрыл сумму

Украина получит очередной транш МВФ: Шмыгаль раскрыл сумму

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Денежные средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

Украина получит транш МВФ на сумму $1,1 млрд – исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в Telegram.

Таким образом, сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия составит около $9,8 миллиарда.

"Благодарю команду Международного валютного фонда за последовательную помощь нашему государству в сложные времена", – отметил Шмигаль.

Напомним, Шмигаль заявил, что позиция Украины относительно возможности продолжить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 7 часов утра 1 января 2025 года.

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