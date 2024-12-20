Удар "Шахедом" по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие

Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки на месте пожара.

В Харькове "Шахед" ударил по жилому дому в Салтовском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Есть информация о четырех пострадавших.

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"Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки. На месте пожар", — сообщил Терехов.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

"Количество пострадавших увеличилось до четырех. Среди них — девочка 12 лет. Три человека — с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение. Сейчас продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания — 30 квадратных метров. Проводится обследование дома и опрос по расселению людей", — отметил он.

Перед этим в Харькове звучали сирены и объявлялась воздушная тревога.

Напомним, российские захватчики пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.

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