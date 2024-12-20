Удар "Шахедом" по багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі

Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки, на місці пожежа.

У Харкові "Шахед" ударив по житловому будинку у Салтівському району міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Є інформація про чотирьох постраждалих.

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"Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. На місці пожежа", — повідомив Терехов.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є дитина.

"Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. З них — дівчинка 12 років. Три людини — із гострими реакціями на стрес. У дівчинки легке осколкове поранення. Наразі триває ліквідація пожежі на першому та другому поверхах. Площа займання — 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей", — зазначив він.

Перед цим у Харкові лунали сирени і оголошувалась повітряна тривога.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якнайближче до Харкова. У небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

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