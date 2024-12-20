Теракт на різдвяному ярмарку: десятки людей постраждали від наїзду автомобіля (відео)

За словами очевидців, автомобіль в'їхав прямо у натовп між ятками і промчав у напрямку ратуші.

Увечері в п’ятницю, 20 грудня, в німецькому місті Магдебург чоловік на автомобілі в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Десятки людей стали жертвами аварії, яку називають терористичним актом.

Опубліковане в Інтернеті відео з камери спостереження свідчить про навмисний наїзд.

На опублікованих кадрах видно, що приблизно 400 метрів автомобіль мчить крізь натовп людей, які не встигають відскочити з-під коліс.

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За інформацією німецького видання Bild, яку офіційно не підтверджено, в результаті нападу загинули щонайменше одинадцять людей. За даними служби порятунку, йдеться про 60-80 поранених.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав прямо у натовп між ятками і промчав у напрямку ратуші. Люди в паніці розбігалися.

У міській адміністрації повідомляють, що в результаті наїзду загинула щонайменше одна людина. Окрім того, 15 людей отримали важкі поранення, 37 – середньої тяжкості та 16 – легкі травми.

Згодом голова уряду землі Саксонія-Анхальт Райнер Газелофф у розмові з журналістами повідомив про двох загиблих - дорослого та маленьку дитину.

Після скоєного наїзду поліція затримала водія.

За інформацією ЗМІ, йдеться про чоловіка з Саудівської Аравії, 1974 року народження. Кажуть, що незадовго до нападу він орендував автомобіль. Про його причетність до ісламістських рухів нічого невідомо. У 2006 році він переїхав до Німеччини, працював лікарем у Бернбурзі та має дозвіл на постійне проживання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував напад у дописі на платформі X.

“Повідомлення з Магдебурга говорять про щось погане. Мої думки з жертвами та їхніми родинами. Ми поруч з вами та людьми Магдебурга. Я дякую відданим рятувальникам у ці тривожні години”, - написав він.

Нагадаємо, на початку листопада на півночі Німеччини заарештували 17-річного парубка, який готував теракт на різдвяному ярмарку — він мав здійснити наїзд на людей вантажівкою.

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