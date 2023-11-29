Не обійшлось без росіянина: у Німеччині двоє підлітків планували теракт — BILD

Теракт міг відбутись на різдвяному ярмарку або в синагозі у Кельні.

Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини затримало двох підлітків — прихильників терористичного угруповання “Ісламська держава” за підозрою в підготовці теракту в Кельні.

Про це повідомляє BILD.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про одного користувача Telegram, який у відео закликав до “священної війни проти Заходу” та анонсував теракт на п’ятницю, 1 грудня.

За даними BILD, особу ісламіста швидко встановили — ним виявився 15-річний Едріс Д., підліток афганського походження з міста Буршайд. Раніше він не проходив як підозрюваний у тероризмі.

15-річний підліток, встановило слідство, також тісно спілкується з 16-річним громадянином Росії Расулом М., який живе у Віттстоку, що в Бранденбурзі.

“Відомо, що він симпатизує терористичній організації “Ісламська держава” і відомий поліції за поширення терористичної пропаганди”, — пише BILD, яке стверджує, що росіянин міг бути причетним до організації теракту на 1 грудня.

Ісламісти, ймовірно, хотіли здійснити теракт за допомогою саморобних запалювальних пристроїв або невеликого ваговозу. За даними BILD, теракт міг відбутись на різдвяному ярмарку або в синагозі у Кельні.

У вівторок, 28 листопада, слідчі обшукали кімнати підозрюваних у тероризмі в Північному Рейні-Вестфалії і Бранденбурзі і взяли підлітків під варту. Прокуратури Дюссельдорфа й Нойруппіна ведуть розслідування за підозрою в плануванні терористичного злочину.

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