Не обошлось без россиянина: в Германии два подростка планировали теракт — BILD

Теракт мог состояться на рождественской ярмарке или в синагоге в Кельне.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии задержало двух подростков — сторонников террористической группировки "Исламское государство" по подозрению в подготовке теракта в Кельне.

Об этом сообщает BILD.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии получило информацию об одном пользователе Telegram, который в видео призвал к "священной войне против Запада" и анонсировал теракт на пятницу, 1 декабря.

По данным BILD, личность исламист быстро установили — им оказался 15-летний Эдрис Д., подросток афганского происхождения из города Буршайд. Раньше он не проходил как подозреваемый в терроризме.

15-летний подросток, установило следствие, также тесно общается с 16-летним гражданином России Расулом М., живущим в Витстоке в Бранденбурге.

"Известно, что он симпатизирует террористической организации "Исламское государство" и известен полиции за распространение террористической пропаганды", — пишет BILD, утверждающее, что россиянин мог быть причастен к организации теракта на 1 декабря.

Исламисты, вероятно, хотели совершить теракт с помощью самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика. По данным BILD, теракт мог состояться на рождественской ярмарке или в синагоге в Кельне.

Во вторник, 28 ноября, следователи обыскали комнаты подозреваемых в терроризме в Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге и заключили подростков под стражу. Прокуратуры Дюссельдорфа и Нойруппина ведут расследование по подозрению в планировании террористического преступления.

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