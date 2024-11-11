У Німеччині готували теракт на Різдво — заарештовано підлітка

Хлопець мав вбити вантажівкою відвідувачів різдвяного ярмарку.
На півночі Німеччини заарештували 17-річного підлітка, який, ймовірно, готував теракт — він мав здійснити наїзд на людей вантажівкою.
Про це йдеться у повідомленні dw із посиланням на німецькі ЗМІ та прокуратуру міста Фленсбург землі Шлезвіг-Гольштейн.
За даними ЗМІ, підлітка заарештували ще увечері 6 листопада у місті Ельмсхорн. Стало відомо, що він є громадянином Німеччини турецького походження. Також джерела розкрили подробиці щодо його намірів.
Теракт мав статися на одному з різдвяних ярмарків.
Представник прокуратури Фленсбурга Бернд Вінтерфельдт підтвердив арешт, повідомивши, що підлітка підозрюють у "підготовці тяжкого насильницького злочину, який загрожує державі", а також у змові з метою вбивства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни ледь не здійснили теракти на літаках з Європи до США та Канади.
Західні ЗМІ повідомили, що як інструмент зловмисники обрали логістичну компанію DHL у Німеччині та Великій Британії.
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