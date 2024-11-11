До Дніпропетровщини лише 9 км: лейтенант ЗСУ про просування ворога

За словами військового, росіяни на декілька кілометрів просунулися на лівому фланзі від Гуляйполя.

Російські окупанти просуваються на фронті. До адміністративної межіДніпропетровської області їм залишилось 9 кілометрів.

Про це попередив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його інформацією, сьогодні, 11 листопада, росіяни на декілька кілометрів просунулися на лівому фланзі від Гуляйполя Запорізької області.

"Поки всі обсмоктують новини про те, що до Дніпропетровської області (росіянам залишилося - Ред.) 11 км, то тим часом вже близько 9 км", – зазначив він.

Раніше військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке оцінив, коли РФ може напасти на місто Дніпро.

Також військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що ЗСУ втратили до 30% від контрольованої території на Курщині.

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