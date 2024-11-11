До Днепропетровщины осталось 9 км: лейтенант ВСУ о продвижении врага

По словам военного, россияне на несколько километров продвинулись на левом фланге от Гуляйполя.

Российские оккупанты продвигаются на фронте. До административного рубежа Днепропетровской области им осталось 9 километров.

Об этом предупредил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом".

По его информации, сегодня, 11 ноября, россияне в несколько километров продвинулись на левом фланге от Гуляйполя Запорожской области.

"Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области (россиянам осталось – Ред.) 11 км, то между тем уже около 9 км", – отметил он.

Ранее военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке оценил, когда РФ может напасть на город Днепр.

Также военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, рассказал, что ВСУ потеряли до 30% от контролируемой территории на Курщине.

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