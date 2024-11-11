До конца своей президентской каденции Джо Байден будет активно призывать к поддержке Украины.

Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

Салливан подчеркнул, что политика Байдена по отношению к Украине остается неизменной и имеет целью укрепление позиций Украины на поле боя, а также в переговорах. Он также отметил, что администрация использует все ресурсы, выделенные Конгрессом для военной помощи Украине до истечения срока Байдена.

"Когда президент Зеленский был здесь в Вашингтоне несколько месяцев назад, Президент Байден заверил, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. Это значит, что до 20 января мы пришлем Украине весь объем ресурсов и помощи, который Конгресс санкционировал. И, конечно, президенту Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны покидать Украину, что уход из Украины будет означать большую нестабильность в Европе", – подчеркнул Салливан.

Салливан отказался обсуждать детали возможных законодательных инициатив по финансированию этих мер.

"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины по истечении его срока, потому что угроза для Украины останется вне зависимости от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров", – отметил советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, что Запад готов возложить на Трампа ответственность за "грязное соглашение" в отношении Украины. Западные страны тайно радуются, что Трамп лишит их ответственности за Украину, считает обозреватель издания Макс Гастингс.