Украина без Крыма: у Трампа прокомментировали озвученный ранее "мирный план"

Политика, которой будет придерживаться Дональд Трамп во время своего второго срока, все еще разрабатывается.

Озвученное советником Дональда Трампа Брайаном Ланзой предложение "реалистического видения мира", предусматривающее отказ Украины от Крыма, является его личным мнением, а не позицией избранного президента США.

Об этом сообщил представитель переходной администрации новоизбранного президента США, передает Reuters.

"Брайан Ланза был привлечен советником [избирательной] кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени", — подчеркнул он.

На самом деле, политика, которой будет придерживаться Дональд Трамп во время своего второго срока, все еще разрабатывается.

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Ранее Брайан Ланза заявил в интервью BBC, что администрация Трампа будет просить президента Украины Владимира Зеленского "реалистического видения мира".

По его словам, приоритетом новой администрации будет установление мира в Украине, а не возвращение утраченных территорий, в частности, Крыма.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп заявил, что найдет решение для прекращения войны "в течение суток", но не объяснил, как он это сделает.

При этом Трамп отказался исключить возможность того, что Украине, возможно, придется уступить территорию России, и был очень расплывчат, обсуждая конфликт. Некоторые его высокопоставленные союзники выдвинули мирные предложения, которые на практике привели бы к долгосрочному господству России над территориями, международно признанными территорией Украины.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск, являвшийся активным участником избирательной кампании избранного президента США Дональда Трампа, спрогнозировал скорый конец войны в Украине.

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