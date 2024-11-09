Путин считает, что Трамп будет подчиняться интересам Кремля – ISW

Диктатор хочет добиться перезагрузки отношений с США на российских условиях.
Президент России Владимир Путин пытается сформировать внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как считают аналитики, из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину – фактически на условиях выгодных России за счет интересов США.
"Путин, похоже, предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет подчиняться интересам и предпочтениям Кремля, не предлагая Кремлю никаких уступок или льгот вместо этого. Путин сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать какой-либо аспект своих максималистских целей в Украине", – добавили аналитики.
Напомним, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, смена администрации и передачи власти должна состояться 20 января.
В интервью NBC после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным. Но никаких сроков или ожиданий этого разговора он не озвучил.
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