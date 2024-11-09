Україна без Криму: у Трампа прокоментували озвучений раніше “мирний план”

Політика, якої буде дотримуватися Дональд Трамп під час свого другого терміну, все ще розробляється.

Озвучена радником Дональда Трампа Брайяном Ланзою пропозиція “реалістичного бачення миру”, яка передбачає відмову України від Криму, є його особистою думкою, а не позицією обраного президента США.

Про це повідомив представник перехідної адміністрації новообраного президента США, передає Reuters.

“Брайан Ланза був залученим радником [виборчої] кампанії. Він не працює на президента Трампа і не говорить від його імені”, - наголосив він.

Насправді політика, якої буде дотримуватися Дональд Трамп під час свого другого терміну, все ще розробляється.

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Раніше Брайан Ланза заявив в інтерв’ю BBC, що адміністрація Трампа проситиме президента України Володимира Зеленського “реалістичного бачення миру”.

За його словами, пріоритетом нової адміністрації буде встановлення миру в Україні, а не відновлення втрачених територій, зокрема Криму.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни "протягом доби", але не пояснив, як він це зробить.

При цьому Трамп відмовився виключити можливість того, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією Росії, і був дуже розпливчастим, обговорюючи конфлікт. Деякі його високопоставлені союзники висунули мирні пропозиції, які на практиці призвели б до довгострокового панування Росії над територіями, які міжнародно визнані територією України.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск, який був активним учасником виборчої кампанії обраного президента США Дональда Трампа, спрогнозував швидкий кінець війни в Україні.

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