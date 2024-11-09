Трамп сам не знає, що він робитиме з війною в Україні – український історик

Обраний президент США Дональд Трамп досі не має чіткого плану щодо війни в Україні.

Про це заявив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак під час інтерв’ю Radio NV.

"Я би не став довіряти якимось словам Трампа, бо в нього є взаємно суперечливі заяви. Він говорить, що буде обмежувати, буде допомагати, буде шантажувати Путіна тим, що допомагатиме більше Україні. Ми не знаємо, що він робитиме. Думаю, він сам не знає", - зазначив історик.

Він додав, що Трамп є популістом, що пропонує прості й швидкі, але часто помилкові рішення.

"Що станеться, коли він зрозуміє, що це рішення неправильне? Що він робитиме? І тут, я думаю, може з’явитися для України ця можливість, що він вирішить більше підтримувати Україну. Бо він — людина, яка має надто велике его. Його его образять, як Путіна, тоді він може зробити цілком іншу позицію", - додав Грицак.

Професор заявив, що варто звертати увагу не стільки на слова Трампа, скільки на його реальні дії в найближчі місяці.

Нагадаємо, аналітик заявив, що обрання Трампа викликає в Україні перегляд підходу до переговорів і підготовку до діалогу.

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