Другий президентський термін Дональда Трампа може мати руйнівні наслідки, найбільше може втратити Україна - Фукуяма

Він зазначив, що Трамп може змусити Київ погодитися на умови Росії.

Перемога Дональда Трампа та Республіканської партії спричинить суттєві зміни у зовнішній політиці США, і найбільше від цього програє Україна.

Про це повідомив політичний економіст, філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в колонці для Financial Times.

“Україна, безумовно, зазнала найбільшої поразки від перемоги Трампа. Її військова боротьба з Росією ослабла ще до виборів, і Трамп може змусити Київ погодитися на умови Росії, притримуючи зброю, як це робила республіканська Палата представників протягом шести місяців минулої зими”, — заявив експерт.

Фукуяма зазначив, що Трамп у приватних бесідах погрожував вийти з НАТО, але навіть якщо він цього не зробить, він може значно ослабити Альянс, не виконуючи зобов'язань за Статтею 5. У Європи немає альтернативи лідерству США, тому майбутня спроможність НАТО протистояти викликам з боку Росії та Китаю залишається під питанням.

На думку Фукуями, за президентства Трампа може відбутися поступова руйнація ліберальних інститутів, подібно до того, як це сталося в Угорщині після повернення до влади Віктора Орбана у 2010 році.

Френсіс Фукуяма вважає, що другий президентський термін Дональда Трампа може мати руйнівні наслідки для США, поглиблюючи соціальну та політичну поляризацію.

"Він поглибив і без того значну поляризацію в суспільстві та перетворив США із суспільства з високим рівнем довіри на суспільство з низьким рівнем довіри; він демонізував уряд та послабив віру в те, що він представляє колективні інтереси американців; він зробив брутальнішою політичну риторику та дозволив відкрите висловлювання фанатизму та жінконенависництва. А масштабність перемоги республіканців — від президентського крісла до Сенату і, ймовірно, Палати представників — буде витлумачено як потужний політичний мандат, що підтверджує ці ідеї та дає змогу Трампу діяти так, як йому заманеться. Ми можемо тільки сподіватися, що решта інституційних огорож залишаться на місці, коли він вступить на посаду”, — зазначив експерт.

Фукуяма заявив, що новий термін Трампа кардинально відрізнятиметься від попереднього.

Внутрішня політика Трампа

"Дональд Трамп не тільки хоче згорнути неолібералізм і “лібералізм, що прокинувся”, а й становить серйозну загрозу для самого класичного лібералізму. Багато виборців просто не сприймають його риторику всерйоз, а основні республіканці стверджують, що система стримувань і противаг не дозволить йому зробити найгірше, на що він здатний. Це помилка: ми повинні дуже серйозно поставитися до озвучених ним намірів”, — додав експерт.

Він підкреслив, що план Дональда Трампа запровадити мито в розмірі 10-20% на всі імпортовані товари. Руйнування ланцюгів поставок відкриє простір для високого рівня корупції та фаворитизму. У той же час масштабні контрзаходи з боку інших країн можуть мати катастрофічні наслідки для торгівлі.

Щодо імміграції, Трамп не лише має намір закрити кордони, а й депортувати понад 11 мільйонів нелегальних мігрантів. Це вимагатиме значних інвестицій у необхідну інфраструктуру та спричинить серйозні наслідки для галузей, що залежать від праці іммігрантів.

Крім того, такі дії можуть спричинити моральні проблеми, зокрема розлучення батьків із дітьми. Все це створить сприятливий ґрунт для громадянського конфлікту, оскільки більшість нелегальних мігрантів проживає в "синіх" штатах.

Щодо верховенства закону, під час цієї кампанії Трамп зосереджений насамперед на помсті за те, що він вважає несправедливим переслідуванням. Судова система була одним із найбільших бар’єрів його першого терміну, але республіканці невпинно працюють над тим, щоб забезпечити її лояльність до Трампа.

Нагадаємо, президент Чехії пояснив, як Трамп збирається закінчити війну в Україні.

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