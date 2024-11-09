Второй президентский срок Дональда Трампа может иметь разрушительные последствия, больше всего может потерять Украина - Фукуяма

Он отметил, что Трамп может заставить Киев согласиться с условиями России.

Победа Дональда Трампа и Республиканской партии повлечет за собой существенные изменения во внешней политике США, и больше всего от этого проиграет Украина.

Об этом сообщил политический экономист, философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в колонке для Financial Times.

"Украина, безусловно, потерпела наибольшее поражение от победы Трампа. Ее военная борьба с Россией ослабла еще до выборов, и Трамп может заставить Киев согласиться на условия России, придерживая оружие, как это делала республиканская Палата представителей в течение шести месяцев минувшей зимы", — заявил эксперт.

Фукуяма отметил, что Трамп в частных беседах угрожал выйти из НАТО, но даже если он этого не сделает, он может значительно ослабить Альянс, не выполняя обязательств по статье 5. У Европы нет альтернативы лидерству США, поэтому будущая способность НАТО противостоять вызовам со стороны России и Китая остается под вопросом.

По мнению Фукуямы, при президентстве Трампа может произойти постепенное разрушение либеральных институтов, подобно тому, как это произошло в Венгрии по возвращении к власти Виктора Орбана в 2010 году.

Фрэнсис Фукуяма считает, что второй президентский термин Дональда Трампа может иметь разрушительные последствия для США, усугубляя социальную и политическую поляризацию.

"Он углубил и без того значительную поляризацию в обществе и превратил США из общества с высоким уровнем доверия в общество с низким уровнем доверия; он демонизировал правительство и ослабил веру в то, что оно представляет коллективные интересы американцев; он сделал более грубой политическую риторику и разрешил открытое высказывание фанатизма и женоненавистничества. А масштабность победы республиканцев — от президентского кресла до Сената и, вероятно, Палаты представителей — будет истолкована как мощный политический мандат, подтверждающий эти идеи и позволяющий Трампу действовать так, как ему заблагорассудится. Мы можем только надеяться, чтоостальные институциональные оплоты останутся на месте, когда он вступит в должность", — отметил эксперт.

Фукуяма заявил, что новый термин Трампа будет кардинально отличаться от предыдущего.

Внутренняя политика Трампа

"Дональд Трамп не только хочет свернуть неолиберализм и «проснувшийся либерализм», но и представляет серьезную угрозу для самого классического либерализма. Многие избиратели просто не воспринимают его риторику всерьез, а основные республиканцы утверждают, что система сдержек и противовесов не позволит ему сделать худшее, на что он способен. Это ошибка: мы должны очень серьезно отнестись к озвученным им намерениям", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что план Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10-20% на все импортируемые товары. Разрушение цепей поставок откроет простор для высокого уровня коррупции и фаворитизма.

Относительно иммиграции, Трамп не только намерен закрыть границы, но и депортировать более 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Кроме того, такие действия могут повлечь за собой моральные проблемы, в том числе развод родителей с детьми.

Что касается верховенства закона, то во время этой кампании Трамп сосредоточен прежде всего на мести за то, что он считает несправедливым преследованием.

Напомним, президент Чехии объяснил, как Трамп собирается завершить войну в Украине.

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