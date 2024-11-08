Илон Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине

Американский бизнесмен Илон Маск, активный участник избирательной кампании избранного президента США Дональда Трампа, спрогнозировал скорый конец войны в Украине.

Об этом он написал в своей соцсети Х, комментируя новость Newsweek о том, что Трамп якобы намерен создать 800-мильную (1300-километровую) демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

"Вскоре бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов прошло", — говорится в его комментарии.

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Предполагается, что в обмен на прекращение боевых действий новая администрация президента Соединенных Штатов будет поставлять Киеву вооружение для предотвращения возобновления конфликта в будущем.

Ранее Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC заявил, что после победы на выборах президента США еще не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, однако не исключает, что это произойдет.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск принимал участие в недавнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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