Трамп заявил, что поговорит с Путиным – что известно

Также Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно, проведет разговор с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает NBC News.
Он сказал, что пока не общался с Путиным. "Но думаю, что поговорим", – добавил Трамп.
Также он подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал разглашать подробности этого разговора.
Напомним, что Путин на пресс-конференции на Валдайском форуме публично поздравил Трампа с победой на выборах президента США и заявил, что мог бы ему позвонить по телефону.
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