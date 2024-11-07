Победа Трампа открывает два сценария для Украины и Европы — The Telegraph

У Украины все еще есть шансы одержать победу в войне против РФ даже без поддержки США.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в геополитическом плане вырисовываются два потенциальных сценария, которые имеют огромное значение не только для Украины, но и Европы.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Сценарий №1

Первый сценарий предусматривает жесткую версию позиции Трампа "Америка прежде всего", где поддержка Украины может уменьшиться, толкая ее к переговорам с уступками территориями и обречением миллионов людей на ужасную судьбу.

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"Трамп выразил разочарование тем, что он считает дорогостоящим обязательством Америки, утверждая, что Европа избегает своей ответственности, а США несправедливо несут на себе финансовое бремя", — говорится в публикации.

При этом в издании отмечают, что США действительно финансировали Украину гораздо больше, чем любая другая страна, даже несмотря на то, что это "фундаментально европейский конфликт".

Как пишет The Telegraph, Трамп и его советники больше сосредоточены на Китае и рассматривают Украину как фактор, который отвлекает от Тихоокеанского региона. В то же время, Япония, Южная Корея и Тайвань стремятся, чтобы западные государства прилагали больше усилий для вооружения Киева, предусматривая опасность победы России ввиду ее китайских, северокорейских и иранских союзников.

Такой сценарий дает Европе короткое окно в чуть более двух месяцев, чтобы подготовиться к ослаблению роли США в НАТО, подчеркнули в издании. Лидеры европейских стран вряд ли смогут повторить американскую военную поддержку, но могли бы сократить разрыв, немедленно закупив готовое американское оружие и найдя совместные решения по увеличению его производства со временем.

Шансы Украины без поддержки США

При этом, как пишет The Telegraph, у Украины все еще есть шансы одержать победу в войне против РФ даже без поддержки США.

Об этом говорится в частности в открытом письме 100 экспертов по обороне, среди которых бывший советник Госдепартамента США профессор Элиот Коэн и лорд Даннатт, начальник британского Генерального штаба.

В этом письме эксперты отмечают необходимость “создания массированной высокоточной ударной силы для Украины без внешних ограничений по ее нацеливанию… [и] предоставление Киеву реальных гарантий безопасности”.

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Запад также может установить четкие красные линии, определяя, сколько территории Москва может захватить – в крайних случаях – прежде чем вызвать более сильный ответ для защиты безопасности континента.

Конечно, все это предполагает, что Европа искренне предана – как уверяли многие ее лидеры – поражению России, а не соглашается на плохой и, следовательно, опасный мир.

Сценарий №2

Другой сценарий, который описывает издание, более оптимистичен.

После победы Трампа Украине больше не придется терпеть администрацию Байдена, нерешительность которого со временем постоянно ослабляла позиции Киева.

“Трамп мог бы нас удивить. Его непредсказуемость может заставить его избежать раннего внешнеполитического шага, который мог бы напоминать "поражение Америки", например, вывод войск из Афганистана при Байдене. Следуя мнению бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, Трамп мог бы искать более жесткую, более непредсказуемую позицию, которая сдержала бы противников Запада. Однако, учитывая предвыборную риторику Трампа и советников, которые у него есть вокруг себя, этот сценарий был бы неожиданным поворотом”, — резюмировали в издании.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков не исключил возможности общения главы РФ Путина с Дональдом Трампом до инаугурации новоизбранного президента США.

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