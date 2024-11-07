Перемога Трампа відкриває два сценарії для України та Європи — The Telegraph

В України все ще є шанси здобути перемогу у війні проти РФ навіть без підтримки США.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у геополітичному плані вимальовуються два потенційні сценарії, які мають величезне значення не тільки для України, але й для Європи.

Про це пише британське видання The Telegraph.

Сценарій №1

Перший сценарій передбачає жорстку версію позиції Трампа “Америка перш за все”, де підтримка України може зменшитися, штовхаючи її до переговорів із поступками територіями та приреченням мільйонів людей на жахливу долю.

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“Трамп висловив розчарування тим, що він вважає дорогим зобов'язанням Америки, стверджуючи, що Європа уникає своєї відповідальності, а США несправедливо несуть на собі фінансовий тягар”, - йдеться у публікації.

При цьому у виданні наголошують, що США справді фінансували Україну набагато більше, ніж будь-яка інша країна, навіть незважаючи на те, що це “фундаментально європейський конфлікт”.

Як пише The Telegraph, Трамп і його радники більше зосереджені на Китаї та розглядають Україну як фактор, який відволікає від Тихоокеанського регіону. Водночас Японія, Південна Корея та Тайвань прагнуть, щоб західні держави докладали більше зусиль для озброєння Києва, передбачаючи небезпеку перемоги Росії з огляду на її китайських, північнокорейських та іранських союзників.

Такий сценарій дає Європі коротке вікно в трохи більш ніж два місяці, щоб підготуватися до ослаблення ролі США в НАТО, підкреслили у виданні. Лідери європейських країн навряд чи зможуть повторити американську військову підтримку, але могли б скоротити розрив, негайно закупивши готову американську зброю і знайшовши спільні рішення для збільшення її виробництва з часом.

Шанси України без підтримки США

При цьому, як пише The Telegraph, в України все ще є шанси здобути перемогу у війні проти РФ навіть без підтримки США.

Про це йдеться, зокрема, у відкритому листі 100 експертів з оборони, серед яких колишній радник Держдепартаменту США професор Еліот Коен і лорд Даннатт, начальник британського Генерального штабу.

У цьому листі експерти наголошують на необхідності “створення масованої високоточної ударної сили для України без зовнішніх обмежень щодо її націлювання…[і] надання Києву реальних гарантій безпеки”.

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Захід також може встановити чіткі червоні лінії, визначаючи, скільки території Москва може захопити – у крайніх випадках – перш ніж викликати більш сильну відповідь для захисту безпеки континенту.

Звичайно, все це припускає, що Європа щиро віддана – як запевняли багато її лідерів – поразці Росії, а не погоджується на поганий і, отже, небезпечний мир.

Сценарій №2

Інший сценарій, який описує видання, більш оптимістичний.

Після перемоги Трампа Україні більше не доведеться терпіти адміністрацію Байдена, чия нерішучість з часом постійно послаблювала позиції Києва.

“Трамп міг би нас здивувати. Його непередбачуваність може змусити його уникнути раннього зовнішньополітичного кроку, який міг би нагадувати “поразку Америки”, наприклад, виведення військ з Афганістану за Байдена. Дотримуючись думки колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона, Трамп міг би шукати більш жорстку, більш непередбачувану позицію, яка б стримала противників Заходу. Однак, враховуючи передвиборчу риторику Трампа та радників, які він має навколо себе, цей сценарій був би несподіваним поворотом”, - резюмували у виданні.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков не виключив можливості спілкування глави РФ Путіна з Дональдом Трампом до інавгурації новообраного президента США.

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