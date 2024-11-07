Чи погодиться Трамп на умови Путіна: що прогнозують в Офісі президента

Обраний президент США розуміє, що інші авторитарні країни уважно спостерігають за тим, що відбувається.

Новообраний президент США Дональд Трамп навряд чи погодиться на умови президента РФ Володимира Путіна щодо завершення війни. Трамп декларує посилення Сполучених Штатів і не піде на поступки, які можуть завдати репутаційних втрат його країні.

На цьому наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі “24 каналу”.

“Трамп хоче бути більш ефективним менеджером з погляду як врегулювання внутрішніх проблем, так і глобального домінування”, – пояснив він.

За словами Подоляка, не може бути “на пів, чи на чверть домінування”, тому Трамп не погодиться нічого віддавати Путіну чи показувати слабкість.

“Путін хоче довести всім, що Росія – це нібито наддержава, до якої мають ставитись з величезною повагою та йти їй на зустріч в будь-яких питаннях, навіть якщо ці питання суперечать міжнародному праву”, – зазначив радник голови ОПУ.

Позиція Трампа, як зауважив Подоляк, полягає в тому, що існують правила, яких або дотримуєшся, або за їх порушення буде покарання. При цьому обраний президент США розуміє, що інші авторитарні країни уважно спостерігають за тим, що відбувається.

“Всі очікують, чи дозволять Путіну бути безкарним, чи дозволять йому обнулювати те, що створили західні цивілізації", – додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп вихвалився, що "дуже добре ладнає з Володимиром Путіним", та навіть заявив, що той попереджав його про вторгнення до України.

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