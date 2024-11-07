Що треба зробити, щоб гроші текли рікою: про це майже ніхто не знає

Як правильно поводитися із грошима, щоб вони ніколи не закінчувалися.

Психологи рекомендують обов’язково мати свої маленькі ритуали, це допоможе розширити фінансові потоки і залучити у свої життя додаткові кошти.

Що треба зробити для залучення грошей: поради езотериків

Щаслива купюра. Можна покласти в гаманець один долар, бо згідно народних прикмет саме ця купюра залучає багато грошей. Нумерологи рекомендують звертати увагу на номер купюри, щасливою буде та, де є три вісімки або цифра дев’ять.

Можна покласти в гаманець один долар, бо згідно народних прикмет саме ця купюра залучає багато грошей. Нумерологи рекомендують звертати увагу на номер купюри, щасливою буде та, де є три вісімки або цифра дев’ять. Рідкісна монета. Це може бути старовинна срібна монета чи закордонна, якої немає в обігу. Вважається, що саме такі монети залучають в гаманець багато грошей.

Це може бути старовинна срібна монета чи закордонна, якої немає в обігу. Вважається, що саме такі монети залучають в гаманець багато грошей. М’ята. Треба покласти до гаманця листочок м’яти чи капнути трохи ефірної олії на підкладку, це сприятиме розширенню фінансових потоків.

Треба покласти до гаманця листочок м’яти чи капнути трохи ефірної олії на підкладку, це сприятиме розширенню фінансових потоків. Жолудь. Дуб вважається наймогутнішим деревом, а жолуді акумулюють в собі енергію грошей і здоров’я. Якщо носити із собою жолудь, то можна стати не лише багатим, а й вилікуватися від усіх недуг.

Як правильно поводитися із грошима, щоб вони ніколи не закінчувалися

Окрім того, що в гаманці повинен бути якийсь амулет для привернення багатства, є ще кілька простих правил, які допоможуть розширити свої фінансові можливості.

До грошей треба ставитися дбайливо, не слід складати купюри навпіл. Їх варто розміщувати в гаманці за номіналом, розправляючи куточки. Правильно витрачайте гроші. Щоб гроші до вас повернулися, витрачайте їх із легкістю та без жалю. Гроші люблять рахунок. Якщо ви часто користуєтеся готівкою, тоді періодично перераховуйте гроші у своєму гаманці, так їх ставатиме ще більше. Не варто залишати гаманець порожнім. Нехай у ньому постійно будуть якісь купюри, навіть дрібного номіналу.

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