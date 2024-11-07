Що треба зробити, щоб гроші текли рікою: про це майже ніхто не знає

Як правильно поводитися із грошима, щоб вони ніколи не закінчувалися.
Психологи рекомендують обов’язково мати свої маленькі ритуали, це допоможе розширити фінансові потоки і залучити у свої життя додаткові кошти.
Що треба зробити для залучення грошей: поради езотериків
- Щаслива купюра. Можна покласти в гаманець один долар, бо згідно народних прикмет саме ця купюра залучає багато грошей. Нумерологи рекомендують звертати увагу на номер купюри, щасливою буде та, де є три вісімки або цифра дев’ять.
- Рідкісна монета. Це може бути старовинна срібна монета чи закордонна, якої немає в обігу. Вважається, що саме такі монети залучають в гаманець багато грошей.
- М’ята. Треба покласти до гаманця листочок м’яти чи капнути трохи ефірної олії на підкладку, це сприятиме розширенню фінансових потоків.
- Жолудь. Дуб вважається наймогутнішим деревом, а жолуді акумулюють в собі енергію грошей і здоров’я. Якщо носити із собою жолудь, то можна стати не лише багатим, а й вилікуватися від усіх недуг.
Як правильно поводитися із грошима, щоб вони ніколи не закінчувалися
Окрім того, що в гаманці повинен бути якийсь амулет для привернення багатства, є ще кілька простих правил, які допоможуть розширити свої фінансові можливості.
- До грошей треба ставитися дбайливо, не слід складати купюри навпіл. Їх варто розміщувати в гаманці за номіналом, розправляючи куточки.
- Правильно витрачайте гроші. Щоб гроші до вас повернулися, витрачайте їх із легкістю та без жалю.
- Гроші люблять рахунок. Якщо ви часто користуєтеся готівкою, тоді періодично перераховуйте гроші у своєму гаманці, так їх ставатиме ще більше.
- Не варто залишати гаманець порожнім. Нехай у ньому постійно будуть якісь купюри, навіть дрібного номіналу.
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